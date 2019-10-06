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Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС теоретически возможна, заявили в Кремле

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Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС теоретически возможна, заявили в Кремле

Москва, 6 октября. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Чили теоретически возможна, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. 

Он подчеркнул, что хотя вероятность переговоров есть, «практически этот вопрос еще не прорабатывался». Аналогичным образом прокомментировал вопрос о возможной беседе Путина и Трампа на полях саммита АТЭС и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Пока ничего конкретного на этот счет нет», — сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Напомним, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 16-17 ноября в Чили.

В 2017 году мероприятие прошло во вьетнамском Дананге, где Путин и Трамп обсудили, в частности, положение дел в Сирии. В итоге стороны приняли совместное заявление по САР, в котором подтвердили исключительное право республики на суверенитет и территориальную целостность.

Помимо этого лидеры РФ и США призвали решать конфликт в этой стране политическим путем, в частности, предпринимать новые усилия в рамках Женевского процесса. 

 

 

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Источник: ТАСС
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