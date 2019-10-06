МИД России назвал наглой провокацией допрос Юмашевой в США

Москва, 6 октября. МИД России заявил протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую сотрудник ФБР задержал в аэропорту Нью-Йорка и подверг допросу. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД назвали допрос Юмашевой очередной враждебной акцией против России и ее представителей, которая нацелена на дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», — говорится в комментарии МИД РФ.

Инга Юмашева прилетела в Штаты на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс», цель которого — укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США. Однако, как отметили в российском МИД, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне.

«Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария. В Москве глубоко возмущены произошедшим», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве иностранных дел добавили, что лицам, которые принимают решения в Вашингтоне, стоит задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Москвой. Политику Штатов в МИД РФ назвали недальновидной и опасной. При этом интерес американской общественности к форуму «Диалог Форт-Росс» свидетельствует, что народ США выступает за взаимодействие, а не конфронтацию стран, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», в аэропорту встретил сотрудник ФБР, который устроил ей часовой допрос и предложил «продолжить общение» позже в неформальной обстановке. Депутат отказалась комментировать допрос.

До этого в американской визе было отказано российским дипломатам, которые планировали принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прекращение «порочной практики» отказа в визах зависит только от американской стороны.

Напомним, визовый скандал разгорелся после того, как США отказались выдать визы представителям России, планировавшим принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что Вашингтон в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформил вовремя документы делегатам РФ. Сенатор назвал возмутительным отказ США выдать визы россиянам.