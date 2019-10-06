Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Дети в Чите нашли отрезанную голову молодой девушки

51
0 Оставить комментарий

Дети в Чите нашли отрезанную голову молодой девушки

Чита, 6 октября. Отрезанную голову девушки нашли на улице Богомягкова в Чите Забайкальского края, сообщили в УМВД России по региону.

Убийство 19-летней местной жительницы произошло в ночь на 6 октября. Преступник расчленил тело и выбросил голову с 12-го этажа.

Правоохранители органы задержали преступника на съемной квартире. Останки погибшей были найдены на козырьке дома, а отсеченную голову нашли дети во дворе дома.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сын вместе с двумя приятелями убил собственного отца. Подростки напали на пьяного мужчину и нанесли ему несколько ударов по голове металлической трубой. От полученных травм дагестанец скончался.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров