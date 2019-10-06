Дети в Чите нашли отрезанную голову молодой девушки

Чита, 6 октября. Отрезанную голову девушки нашли на улице Богомягкова в Чите Забайкальского края, сообщили в УМВД России по региону.

Убийство 19-летней местной жительницы произошло в ночь на 6 октября. Преступник расчленил тело и выбросил голову с 12-го этажа.

Правоохранители органы задержали преступника на съемной квартире. Останки погибшей были найдены на козырьке дома, а отсеченную голову нашли дети во дворе дома.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сын вместе с двумя приятелями убил собственного отца. Подростки напали на пьяного мужчину и нанесли ему несколько ударов по голове металлической трубой. От полученных травм дагестанец скончался.