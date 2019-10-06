Актер из Волгограда рассказал, как носил Заворотнюк на руках

Волгоград, 6 октября. Актер из волгоградского Театра юного зрителя Борис Кудрявцев, который знал Анастасию Заворотнюк еще когда она была маленькой, рассказал, где будущая телезвезда проводила свое детство.

По словам Кудрявцева, родители «прекрасной няни» переехали в Волгоград в 1972 году. Отец Заворотнюк устроился оператором на местный телеканал, а мать, которая была актрисой, взяли в ТЮЗ. Поскольку полуторагодовалого ребенка не с кем было оставить, ей приходилось брать дочь с собой на работу. В итоге девочка в буквальном смысле выросла в театре. Когда ее мама выходила на сцену, другие актеры брали маленькую Настю на руки и укачивали.

«Настя тянулась к маме, когда была в театре. Увидит ее и бежит. А у Валентины спектакль, ей выходить на сцену. Тогда мы, другие актеры, в том числе и я, брали маленькую Настю на руки, укачивали, что‑то ей рассказывали — пытались отвлечь», — вспоминает Кудрявцев.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Официального подтверждения данной информации пока нет, поскольку родственники актрисы и ее представители по-прежнему хранят молчание. По одной из версий, развитие опухоли могли спровоцировать попытки Заворотнюк омолодиться с помощью стволовых клеток. По другой версии, причиной развития онкологического заболевания стало ЭКО. Известный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал семье Заворотнюк не скрываться от прессы, чтобы не порождать все новые слухи.