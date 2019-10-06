Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Премьер Дании парализовала работу парламента докладом о слонихе и верблюде

52
0 Оставить комментарий

Премьер Дании парализовала работу парламента докладом о слонихе и верблюде

Копенгаген, 6 октября. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен парализовала работу парламента своим докладом  о выкупе правительством цирковых животных. Политик не смогла сдержать смех, а следом за ней истерически хохотал уже весь зал. 

Согласно данным Фредериксен, власти королевства купили у владельцев четырех слонов, но выяснилось, что у одной слонихи есть друг-верблюд Али, и они неразлучны. Поэтому правительству пришлось приобрести и его. 

С приступом смеха политики смогли справиться через пару минут, а затем вернулись к обсуждению рабочей повестки. 

Весело проводят время и в Верховной раде. Несмотря на то, что в украинском парламенте часто дерутся и блокируют трибуны, заседание 4 сентября стало исключением. А виновником «торжества смеха» стал экс-президент страны Петр Порошенко.

Его выступление так рассмешило руководителя администрации Владимира Зеленского, что он не пытался скрывать это перед камерами. Видео с кривляющимся Андреем Богданом позабавило и украинцев. Юзеры предположили, что Богдан пародирует Порошенко. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров