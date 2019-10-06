Зеленский ответил за заявления о давлении со стороны Трампа

Киев, 6 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него никакого давления и не ставил никаких условий для встречи. Об этом украинский лидер заявил в интервью японскому агентству Kyodo News.

«На меня не оказывалось никакого давления и никаких условий мне не выдвигалось», — отметил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским якобы оказывал на него давление, требуя начать уголовное дело против американского политика Джо Байдена и его сына Хантера. При этом связанная с демократами пресса утверждала, что хозяин Белого дома угрожал лишить Украину финансирования, если его требования не будут выполнены.

Отметим, что позже, в начале октября, Трамп уже публично призвал Зеленского начать расследование против Байдена и его сына.

Напомним, что в 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings и занял пост директора юридического отдела компании. После этого Белый дом начали критиковать за конфликт интересов, ведь именно в это самое время американская администрация проводила активную политику по снижению зависимости Украины от российского газа.

В 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако 3 апреля того же года он был уволен по приказу экс-президента Петра Порошенко. Впоследствии выяснилось, что на увольнении Шокина настаивал Байден-старший. В противном случае он угрожал заблокировать Киеву кредит на 1 млрд долларов.