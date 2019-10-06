В Сети раскритиковали костюм «косолапой» Чеховой

Москва, 6 октября. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала у себя в Instagram новое фото, которое расстроило фанатов и вызвало оживленные обсуждения в комментариях.

«Слегка косолапа, но не лишена обаяния», — написала Чехова в своем свежем посте.

Известная в России обладательница пикантных форм, которую зрители привыкли видеть в женственных нарядах по фигуре с глубоким декольте, опубликовала нехарактерное фото в однотонном брючном костюме пижамного типа и спровоцировала волну недовольств.

Фанатам артистки не пришелся по вкусу закрытый наряд, который зрительно прибавил телеведущей веса и возраста, и они раскритиковали его.

Сама Чехова при этом написала, что от своего образа она в восторге.

«Он реально нереальный», — сказала о костюме телеведущая и, предупреждая вопросы о бренде, сразу указала его рядом с фото.

Однако пользователи соцсети не торопились узнать производителя наряда, поскольку в большинстве случаев сочли его некрасивым.

«Анфиса, вы красавица, но костюм никакущий», — написала monikaveronika1234. «Костюм полнит», — лаконично заметила tanyshikspa. «Нет, Анфисочка, это не ваш цвет…» — признала tatiana.zemskaia. «Анфиска-редиска», — срифмовал serleontes.

А одна из пользовательниц решила напомнить телеведущей о ее борьбе с лишним весом.

«Анфиса, Вы худели, худели и видимо не вышло…. Очень жаль!» — уколола звезду dar.sh.7127.

Кто-то увидел в костюме звезды кимоно и, заявив, что этот предмет гардероба никогда не был женственным, попросил Чехову больше его не надевать.

С предложением «уволить костюмера», который явно не желает звезде добра и портит ее прекрасную внешность ужасно неподходящими образами выступила anna_morohova.

«Анфиса, это ужасно! Увольте своего костюмера, он не желает Вам добра! Очень часто портит Ваш чудесный образ!» — посоветовала пользовательница.

Были и те, кто остался всем доволен и оставил в комментариях добрые и приятные слова о внешней привлекательности и обаянии артистки.