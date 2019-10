В Сети раскритиковали костюм «косолапой» Чеховой

Слегка косолапа, но не лишена обаяния???????? Работа в #МодельXLнаЮ занесла меня в алтуфьевский магаз. А жизнь-то здесь кипит☺️ Предчувствуя ваши вопросы о моём костюме, а он реально нереальный, напишу, брала здесь @c_d_d_moscow

A post shared by Анфиса Чехова (@achekhova) on Oct 5, 2019 at 3:51am PDT