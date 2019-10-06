Протоиерей Смирнов высказался об абортах, назвав россиян «народом-убийцей»

Москва, 6 октября. Протоиерей Дмитрий Смирнов, ранее уже советовавший бить детей за сквернословие, теперь раскритиковал женщин, которые делают аборты.

«Есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет», — заявил он во время передачи «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз».

Так глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отреагировал на вопрос телезрительницы. Женщина сообщила, что была вынуждена прервать беременность из-за варикоза, спросила, является ли это грехом.

Смирнов также сравнил аборт с убийством человека с палочкой и одышкой. Критике он подверг и врача, который «склонил» телезрительницу к аборту. По его мнению, если с роженицей что-то произойдет, то виноватым будет именно врач, поэтому медики «лучше убьют младенца и склонят к этому маму».

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно», — цитирует его телеканал 360.

Протоиерей предупредил, что из-за растущего числа абортов в Россия, «нация вымирает», и в итоге страну могут заселить приезжие.

«Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», — заключил священник.

Напомним, в январе этого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. По его словам, «законодательно, к сожалению, очень трудно это закрепить — слишком сильно еще это абортное масонское лобби».