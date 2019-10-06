Украинские националисты назвали минские соглашения «зрадой» и объявили Россию «врагом»

Украинские националисты, как и ожидалось, объявили Россию «главным врагом» на так называемом вече «Нет капитуляции!», которое в эти минуты проходит на Майдане Незалежности в центре Киева. Собравшиеся на площади радикалы называют минские соглашения не иначе как «зрадой», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Если «формула Штайнмайера» будет реализована, то вскоре донбасские боевики будут ходить по улицам Киева и убивать нас за проукраинскую позицию», — заявил со сцены экс-боец батальона карателей «Айдар».

Другой активист добавил: «Если последует приказ оставить окопы в Донбассе, мы оставляем за собой право в них остаться».

Еще один пожилой радикал заявил со сцены, что у России якобы «нет своей истории».

«У них своей истории даже нет, они хотят забрать у нас всю историю Киевской Руси!» — сказал он.

Лидер движения «Демократический топор», которое называют «пропорошенковским» (по фамилии экс-президента Украины Петра Порошенко. – Прим. ред.) Дмитрий Гудименко, разогревая толпу, выкрикивал антироссийские заявления.

«Мы готовы воевать с российскими оккупантами до самого конца! И не отдадим им ни клочка нашей земли! А в случае чего, готовы и Ростов себе забрать!» — заявил он.

Толпа встретила эти слова ревом и овациями. При этом, как пишут украинские СМИ, сам Гудименко даже не служил в армии.

По мнению экспертов, вече националистов организовано экс-карателями и сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом накануне митинга заявил нынешний глава страны Владимир Зеленский. Сам Порошенко в эфире программы «Свобода слова» открестился от участия в этой акции и добавил, что «не намерен расшатывать ситуацию в обществе».

Участникам митинга активно раздают желтые ленты и желтый скотч — как участникам движения «Нет капитуляции». При этом толпа митингующих разогревается все больше и вскоре намерена выдвинуться к офису президента на Банковую. Путь до него всего 10–15 минут ходьбы.

Специальный корреспондент ФАН ранее сообщал, что к полудню в центре Киева собрались не менее пяти тысяч человек. Участники акции вышли на площадь с плакатами «Слуга народа, выходи, народ пришел!» и «Нет предательству интересов Украины». Митингующие выступают против утверждения новыми властями страны «формулы Штайнмайера» — поэтапного плана реализации минских соглашений.

Ранее стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В СМИ появилась информация, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал документ. В ответ на это украинские националисты вышли митинговать у офиса президента Украины.

Владимир Зеленский позже выступил с телеобращением, в котором призвал участников протеста не поддаваться на провокации отдельных политиков. При этом он отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. Украинские власти также заявляли, что Москва якобы «вмешивается» во внутренние дела страны, говоря о конфликте в Донбассе. Россия в ответ на голословные обвинения неоднократно подчеркивала, что не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины и желает стране преодоления внутреннего кризиса.

Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.