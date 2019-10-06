США пригрозили разгулом ИГИЛ* в ответ на «последнее курдское предупреждение» от Эрдогана

Американские военные ответили на заявления президента Турции, который предупредил о скорейшем начале военной операции на севере Сирии. Односторонние действия против курдов, как заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, будут встречены Вашингтоном «с глубочайшей озабоченностью».

Вчера президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция уже «полностью готова» к проведению операции по созданию «зоны безопасности». План Эрдогана, о котором тот объявлял ранее, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, предполагает полное преобразование ситуации на севере Сирии: Анкара стремится не только к разгрому курдских формирований, вооруженных США, но и желает переселить в Рожаву более миллиона сирийских беженцев, которым уже не слишком рады в Турции.

Турецкий ответ на курдскую угрозу

Американское командование категорически не согласно: Пентагон не для того сделал ставку на курдов в войне с террористами «Исламского государства»1 и последующей оккупации нефтеносных районов Сирии, чтобы теперь турецкие танки перемололи 100-тысячный корпус «Демократических сил Сирии».

Турция уже давно желает вымести со своей границы курдские SDF: их небезосновательно подозревают в теснейших связях с террористами и сепаратистами из «Рабочей партии Курдистана», которые действуют в восточных провинциях Турции. Даже главнокомандующий созданных американцами курдских сил Мазлум Абди — опытный боевик РПК, один из самых разыскиваемых людей в Турции. Командующий SDF пригрозил Турции «тотальной войной» в случае нападения в северной Сирии — и есть основания полагать, что речь идет и о многочисленных терактах на турецкой территории.

«Мы провели все приготовления; мы подытожили наши планы операций, раздали необходимые указания, — объявил Эрдоган на съезде своей партии под Анкарой. — По поводу Заевфратья мы передали все возможные предупреждения всем заинтересованным сторонам. Мы действовали очень терпеливо. […] Возможно сегодня, возможно завтра».

С месяц назад американцы «бросили кость» Эрдогану, настояв на собственном варианте «зоны безопасности» — совместное патрулирование, никакого постоянного присутствия турецких войск, никакого отзыва вооружений у курдов. Практически сразу в Анкаре предположили, что американцы решили обмануть. Уже ко второму совместному патрулированию стало ясно, что так и есть.

Сейчас американские военные в буквальном смысле «грудью встали» на пути Турции, своего союзника по НАТО — к крупным курдским силам, переброшенным к границе Турции в район Телль-Абъяда, присоединилась американская пехота — граждане США стали живым щитом, в сторону которого не осмелятся стрелять турки. Наверное.

Между тем турецкие войска перебрасывают к сирийской границе — многочисленные свидетельства распространяются по социальным сетям.

Turkey sends nine truckloads carrying military vehicles and one bus carrying reinforcements to its border with Syria hours after President Erdogan announces his army ready to start operations against YPG terrorists pic.twitter.com/rNhldjNGWp — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 5, 2019

Пентагон готов открыть «консервы с ИГИЛ»

В Пентагоне намекнули и на другую угрозу, которую американцам удалось сохранить практически нетронутой в пустынных районах северо-востока Сирии — запрещенную в России международную террористическую группировку «Исламское государство».

«Любая возможность нескоординированной военной операции турецких войск вызывает у нас серьезнейшую озабоченность, поскольку она подрывает наши общие цели по безопасности в северо-восточной Сирии и обеспечения разгрома ИГИЛ»1, — приводит курдский портал Rudaw заявление Пентагона.

Напомним, курды контролируют лагерь беженцев «Аль-Хол», который после разгрома ИГИЛ под Аль-Багузом был превращен в концентрационный лагерь для более чем 40 тысяч жен и детей боевиков «Исламского государства». Сообщения из лагеря свидетельствуют, что курдская охрана не справляется — постепенно «жены ИГИЛ», сохранившие идеологию «халифата», захватывают все больший контроль над лагерем. После недавнего инцидента стало ясно, что у «жен ИГИЛ» в лагере есть свои «гражданские институты»: «уроки Корана» (фактически идеологическая промывка мозгов для детей и других женщин), «шариатский суд» и даже оружие, которое они готовы применить против охраны и других обитателей лагеря.

Picture from al_#hol camp in #Hasakah & I just got it that the (gs s proxies like #pyd #ypg #ppk #sdf give training to #ISIS to destroy more economically & life of ordinary people in all regions specially #Syria & #Iraq in coming years (this winter ????)tsw they want a coup in Iraq pic.twitter.com/apoXani8ag — SyriaWarNews???????????????????????????????? (@TeriKhamushiKiQ) October 5, 2019

Намек пресс-секретаря Пентагона вполне прозрачен: в случае турецкого наступления курдская охрана будет «вынуждена» распустить лагерь. Регион, в котором и так действуют десятки «спящих ячеек» террористов, может взорваться, когда многотысячная лавина сторонников ИГИЛ пойдет к «родне» в Хасаку и Ракку (за взятки от арабских племен, которые выкупали своих родственников-боевиков, и ради снижения напряженности курды давно переселяют в отдельные кварталы «безопасных» бывших боевиков ИГИЛ). США обещают «выпустить джинна из бутылки» — и тогда иметь дело с ИГИЛ придется уже турецкой армии. Разгром курдов, по мысли Пентагона, должен обойтись Турции (и Сирии заодно) максимально дорого — должен пылать весь северо-восток Сирии, как пылал он весной, когда до 40% урожая на полях Хасаки и Ракки сожгли неизвестные диверсанты.

Можно ли предотвратить катастрофу?

До сих пор остаются шансы избежать масштабного кровопролития на севере Сирии, считает военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что Эрдоган угрожает «немедленной» операцией на севере Сирии с прошлого года — и хотя сейчас дело зашло гораздо дальше, сейчас турецкому президенту не очень хочется идти в наступление. Эрдогану охота продавить США и получить 30-километровую «зону безопасности» с согласия Вашингтона.

«[Заявления Эрдогана] — это инструмент давления на США, да и отчасти на Россию, — курдский вопрос Турция постоянно педалирует, не отпускает тему курдов из центральной повестки. Тем более это будет важно, поскольку приближается собрание конституционного комитета, где будет решаться будущее Сирии, и Турции важно нейтрализовать курдский фактор, чтобы не было никаких попыток втянуть курдов в обсуждение устройства послевоенной Сирии — для этого и педалируется фактор курдского терроризма», — отметил эксперт.

После сокрушительных поражений протурецких сил в Идлибе в ходе летней кампании САА Анкара предприняла серьезные усилия, чтобы переформатировать «умеренную оппозицию» — разрозненные вооруженные группировки ССА собрали в «Национальную армию» — она должна стать «плотью» турецких оккупационных сил в северной Сирии, как это произошло в Африне в ходе операции «Щит Евфрата».

Спешно набранная оккупационная армия сможет решать задачи, которые по политическим соображениям лучше не доверять войскам под турецким флагом — например, штурм и разграбление курдских городов. Турецкая пропаганда оформляет это как «освобождение угнетенных курдами и американцами сирийцев».

«По турецкой легенде, «Национальная армия» должна освободить «оккупированные курдскими террористами арабские земли» — в первую очередь она должна провести освобождение арабского и туркоманского населения в городах на севере Сирии. Основные силы Нацармии будут сосредоточены в треугольнике Азаз — Аль-Баб — Джераблус, и какая-то часть будет развернута вдоль границы с Рожавой. Тогда в случае наступления турецкая армия могла обходить крупные города, создавая кордон безопасности, а силы ССА занимались бы штурмом и зачисткой Телль-Абъяда, Кобани и ряда других городов, если курды откажутся оттуда уходить. Тогда Турция не будет сама штурмовать города — просто предоставит ресурсы, а пушечное мясо для этих целей формируют сейчас, — уверен Рожин. — Это инструмент у Турции, в общем-то был, и он может быть много для чего использован, сейчас они пытаются сделать его более эффективным, потому что лучше единая структура, чем толпа группировок».

Однако окончательное политическое решение до сих пор не принято, уверен эксперт.

«С другой стороны, турки, хотя и очень заинтересованы в проведении такой операции, если они не получат одобрения ни от США, ни от России, то вряд ли Турция пойдет на односторонние меры. Они хотят получить одобрение от одного из ключевых игроков», — заключил главный редактор аналитического центра «Кассад».

«Последнее курдское предупреждение»

В заключение стоит напомнить — и у Турции, и у курдов остались последние недели перед официальным началом работы конституционного комитета Сирии. По мнению курдов, они оказались не представлены в составе комитета (и неудивительно — ведь два года они по указке США отказывались от диалога с Дамаском или выдвигали заведомо невыполнимые требования). Турция же потеряла львиную долю своего влияния в Сирии после успехов летней кампании САА в Идлибе — спонсируемые Анкарой боевики не удержали оборону, а турецкая армия с позором отсиживалась на территории наблюдательных пунктов, пока националистическая пресса в Турции требовала «ввести войска» и «разбомбить САА».

Положение Эрдогана, пожалуй, лучше — в случае почти неизбежного провала своих планов выбросить сирийских беженцев в «зону безопасности» он «всего лишь» лишится президентского кресла на следующих выборах (правда, ему могут припомнить и репрессии против «гюленистов» после путча в 2016 году, и тотальные «чистки» в армии — и вот тогда ему может не поздоровиться).

А вот курдам не позавидуешь: едва ли немногочисленные американские силы смогут прикрыть их собой со всех сторон. А головорезы из «Национальной армии» не остановятся ни перед нападением на военных США, ни перед новой грабежами, резней и террором в Ракке и Хасаке — как это уже было в Африне. Без сомнения, «спящие ячейки» террористов ИГИЛ не преминут присоединиться к кровавому веселью — главарь «халифата» Абу Бакр аль-Багдади уже упоминал в своих обращениях к последователям «важность освобождения правоверных братьев и сестер, томящихся в курдских застенках» — то есть в «Аль-Холе».

«Последнее курдское предупреждение» Эрдогана ставит курдов на всем севере Сирии перед выбором — либо попытаться справиться самим, рискуя при этом геноцидом не-арабов в северной Сирии, либо бежать на поклон к Асаду и России и просить срочно остановить головорезов, собранных Эрдоганом, и взять в конституционный комитет хотя бы в качестве советников-наблюдателей.

1 Организация запрещена на территории РФ.