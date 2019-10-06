Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой. События дня. ФАН-ТВ

Туристический автобус перевернулся под Нижним Новгородом. Пострадали 20 человек. К счастью, погибших нет. Все пострадавшие пассажиры находятся под наблюдением медиков. Полиция выясняет подробности ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус упал с обочины.

В американском городе Хантингтон-Бич вблизи площадки фестиваля «Октоберфест» прогремели взрывы. Как сообщают местные СМИ, пострадали не менее четырех человек, среди них есть и пожарные. По информации журналистов, на одном из столбов линии электропередач взорвался трансформатор. Опора упала и загорелась. Очевидцы сообщили сразу о нескольких хлопках. Гостей фестиваля экстренно эвакуировали.

Допрос Юмашевой

Циничная провокация. Так председатель нижней палаты парламента России назвал действия ФБР в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой. Как отметил Вячеслав Володин, это очередное нарушение США взятых на себя международных обязательств.

«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — подчеркнул Володин.

Напомним, ранее стало известно, что спецслужбы США задержали в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. В Штаты она прибыла по приглашению на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР провели часовой допрос, от одного из них поступило сомнительное предложение продолжить общение в неформальной обстановке.