Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой. События дня. ФАН-ТВ

ДТП по Нижним Новгородом
Туристический автобус перевернулся под Нижним Новгородом. Пострадали 20 человек. К счастью, погибших нет. Все пострадавшие пассажиры находятся под наблюдением медиков. Полиция выясняет подробности ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус упал с обочины.
Взрыв на «Октоберфесте»
В американском городе Хантингтон-Бич вблизи площадки фестиваля «Октоберфест» прогремели взрывы. Как сообщают местные СМИ, пострадали не менее четырех человек, среди них есть и пожарные. По информации журналистов, на одном из столбов линии электропередач взорвался трансформатор. Опора упала и загорелась. Очевидцы сообщили сразу о нескольких хлопках. Гостей фестиваля экстренно эвакуировали.
Допрос Юмашевой
Циничная провокация. Так председатель нижней палаты парламента России назвал действия ФБР в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой. Как отметил Вячеслав Володин, это очередное нарушение США взятых на себя международных обязательств.
«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — подчеркнул Володин.
Напомним, ранее стало известно, что спецслужбы США задержали в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. В Штаты она прибыла по приглашению на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР провели часовой допрос, от одного из них поступило сомнительное предложение продолжить общение в неформальной обстановке.
Россия и США поменялись ролями
Россия и США поменялись ролями на международной арене. Москва выступает своеобразным стратегом, а Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики. Такое мнение в одном из своих интервью выразила экс-глава МИД Испании Ана Паласио. Как считает дипломат, раньше некоторые страны воспринимали Россию с некоторым негативом. Теперь же стало ясно, что Москва — влиятельный игрок на мировой арене. К восстановлению отношений России и Запада ведет недавно подписанная «формула Штайнмайера». И, по мнению Паласио, это большая победа нашей страны. А, вот, Штаты, считает дипломат, теряют свои лидерские позиции. Паласио даже пошутила, что пока Трамп делал записи в Twitter, Россия стала потенциальным гарантом стабильности.