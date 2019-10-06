Депутатам Госдумы следует подумать, стоит ли ездить в США, считает Неверов

Москва, 6 октября. Задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йорке стало новым доказательством того, что в США не хотят нормального диалога с Россией, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Действия американских властей в данном случае недопустимы и отчетливо показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений», — цитирует пресс-служба слова политика.

Заместитель председателя Госдумы также выразил надежду, что Вашингтон представит внятные объяснения причин произошедшего, правда, тут же оговорился, что верит в это с трудом. Особенно на фоне недавней невыдачи виз ряду российских делегатов, планировавшим принять участие в работе на ГА ООН в минувшем сентябре.

Неверов также обратил внимание, что после случая с допросом всем российским парламентариям стоит задуматься об участии в мероприятиях на территории США, особенно, если они организованы НКО (как форум «Диалог Форт-Росс», на который прилетела Юмашева). Неверов подчеркнул, что по-хорошему именно приглашающие организации должны были приложить усилия и по части безопасности Юмашевой.

«В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было», — заключил он.

Как сообщал ранее телеканал 360, об инциденте с задержанием Юмашевой стало известно в воскресенье утром. Она прибыла в Штаты для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Причем ей выдали визу и у нее было официальное приглашение от принимающей стороны. Однако это не помешало сотрудникам ФБР допрашивать ее в течение часа, задавать «неприемлемые вопросы».

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что это самая настоящая циничная провокация. Его мнение разделил сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, России стоит начать вести себя с США аналогичным образом, потому что «с хамами и провокаторами по-другому просто нельзя».