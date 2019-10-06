Туркмения не пустила журналиста КП на саммит лидеров стран СНГ

Москва, 6 октября. Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов получил отказ в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде 11 октября. Об этом рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

Сунгоркин сказал, что не понимает причин такого решения туркменской стороны, поскольку Смирнов на протяжении многих лет работает в «Комсомольской правде» и кремлевском пуле, и ранее его действия не вызывали нареканий.

«К нему никогда не было ни у кого претензий, ни у одной страны. В данном случае он аккредитовывался на международное мероприятие, а не на поездку по достопримечательностям… Это удивляет в поведении туркмен», — сказал он РИА Новости.

Главред КП также уточнил, что публикаций, которые бы унижали, оскорбляли или в негативном свете представляли Туркмению, в издании не было.

Ситуацию с визой подтвердил сам журналист.

«Вчера вечером мне позвонили и сказали, что Туркмения мне отказала. Официально причин никаких. Возможно, не устраивает, как газета целиком пишет про Туркмению, хотя, я не знаю, что такого особо обидного про них мы писали, чего не писали бы другие российские СМИ. Либо что-то у меня с соцсетям», — пояснил Смирнов.

По мнению журналиста, эта ситуация, как и предшествовавшая ей с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблею ООН в США, заставляет задуматься о проведении в таких странах важных международных мероприятий.

Позднее Смирнов объяснил, что отказ ему в туркменской визе на грядущее мероприятие может быть мотивирован тем, что в посте от 17 октября 2011 года он якобы упрекнул президента Туркмении в неправильном обращении с животными.

«Вот за этот твит двухлетней давности про разный подход Путина и Бердымухамедова к щенкам Туркмения отказалась выдавать мне визу для работы на саммите президентов стран СНГ в Ашхабаде», — написал он в своем Twitter.

К вопросу об отношении к животным: как держит щенка Бердымухамедов и как держит Путин pic.twitter.com/NxgLBr1Xdd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 октября 2017 г.

После выяснения возможной причины неполучения разрешительного документа на въезд в страну Смирнов решил повторно опубликовать пост.

«По этому поводу стоит посмотреть еще раз, как обращается с щенком Бердымухамедов, и как Путин», — повторился журналист.

Ранее стало известно, что Туркмения отказала в визе журналисту «Комсомольской правды» и кремлевского пула Дмитрию Смирнову. Представитель СМИ собирался с рабочим визитом посетить заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится в Ашхабаде 11 октября​​​. Официальной причины отказа Туркменией озвучено не было.

Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут в Ашхабаде 10 и 11 октября​​​.