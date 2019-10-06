Украинские националисты начали на Майдане вече «Нет капитуляции!»

В эти минуты на киевском Майдане Незалежности началось так называемое вече (совет, сходка. — Прим. ред.) «Нет капитуляции!» украинских националистов, выступающих против утверждения новыми властями страны «формулы Штайнмайера» — поэтапного плана реализации минских соглашений. К полудню на площади собрались не менее пяти тысяч человек, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Участники вече держат плакаты «Слуга народа, выходи, народ пришел!», «Нет предательству интересов Украины», а также национальные флаги страны, знамена «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), партии «Свобода» и другие.

По данным украинских СМИ, в преддверии митинга на Майдане спецслужбы Украины проводили «беседы» с лидерами националистических группировок. Цель — снизить потенциальную численность митингующих. Однако эта работа, судя по всему, не дала реального результата — радикалов на площади все равно собралось много. После митинга националисты собираются пройти маршем до здания офиса президента Украины.

Напомним, 1 октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В СМИ появилась информация, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал документ. Украинские националисты в ответ на это вышли на митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

2 октября пресс-секретарь украинского политика Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала письмо Кучмы с согласием Киева принять «формулу Штайнмайера», адресованное представителю ОБСЕ в минской группе Мартину Сайдику.

Владимир Зеленский на фоне митингов в Киеве выступил с телеобращением, в котором заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков. При этом он отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.

1 Организация запрещена на территории РФ.