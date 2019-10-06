Украинский военный поплатился жизнью за установку противотанковой мины в Донбассе

Новолуганское, 6 октября. Боевик 59-й бригады вооруженных формирований Украины поплатился жизнью за нарушения требований техники безопасности в процессе установки противотанковых мин — получил несовместимые с жизнью ранения и скончался. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Небоевая потеря имеет место в одном из батальонов 59-й бригады вооруженных формирований Украины, где во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе населенного пункта Новолуганское в результате нарушения требований безопасности получил несовместимое с жизнью ранение военнослужащий данного соединения», — объяснил Филипоненко.

Он также добавил, что за прошедшие сутки, по информации источника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Новотошковское подорвался на взрывном устройстве и получил ранения разной степени тяжести военнослужащий 14-й механизированной бригады ВСУ.

Стоит отметить, что небоевые потери для вооруженных формирований Украины не являются редким явлением. Их причиной становятся не только несчастные случаи в ходе выполнения профессиональных работ, но и ненадлежащее поведение служащих.

В сентябре этого года бойцы ВСУ устроили в Донбассе массовую драку, в которой пострадали 15 человек.

В августе пьяный офицер ВСУ избил командира и сбежал из части, а в одной из воинских частей морской пехоты ВСУ морпех застрелил сослуживца.

В конце сентября Филипоненко рассказывал о проблеме неукомплектованности 59-й бригады вооруженных формирований Украины и отмечал, что она обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь, происходящих по причине пьянства, суицида и дезертирства. Кроме того, в формировании стремительно растет количество военнослужащих, не желающих продлевать контракты. В связи с низким уровнем укомплектованности нехватка личного состава сказывается даже на выставлении боевого охранения.