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Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

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Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

Самара, 6 октября. Пассажирский автобус врезался в столб в Самаре. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, девять человек были доставлены в больницу с места ДТП.

Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

По словам собеседника агентства, всего в автобусе находились 30 человек. По предварительной информации, водитель транспортного средства двигался по маршруту №41 и потерял управление. В результате автобус снес столб и опрокинул его на себя.

Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

Источник отметил, что в связи со сбоем, возникшим из-за ДТП, был укорочен маршрут троллейбуса №17. Сейчас идет восстановление контактной линии электротранспорта.

Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

Ранее в распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП под Нижним Новгородом, в результате которого пострадали девять человек. Сообщалось, что авария произошла утром 6 октября в Гагинском районе. Туристический автобус ехал из Нижнего Новгорода в Саратов после экскурсии.

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