Автобус с пассажирами врезался в столб в Самаре, ФАН публикует фото

Самара, 6 октября. Пассажирский автобус врезался в столб в Самаре. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, девять человек были доставлены в больницу с места ДТП.

По словам собеседника агентства, всего в автобусе находились 30 человек. По предварительной информации, водитель транспортного средства двигался по маршруту №41 и потерял управление. В результате автобус снес столб и опрокинул его на себя.

Источник отметил, что в связи со сбоем, возникшим из-за ДТП, был укорочен маршрут троллейбуса №17. Сейчас идет восстановление контактной линии электротранспорта.

Ранее в распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП под Нижним Новгородом, в результате которого пострадали девять человек. Сообщалось, что авария произошла утром 6 октября в Гагинском районе. Туристический автобус ехал из Нижнего Новгорода в Саратов после экскурсии.