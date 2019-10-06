США не отшутятся после допроса Юмашевой, предупредил Клинцевич

Москва, 6 октября. Российский сенатор Франц Клинцевич предупредил, что США не смогут отшутиться после допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йорке.

Об инциденте с допросом парламентария стало известно в воскресенье утром. Юмашева прибыла в Штаты для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту ее задержали сотрудники ФБР и целый час, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, задавали «неприемлемые вопросы».

Клинцевич осудил случившееся и напомнил, что Юмашева является официальным лицом, председателем группы по взаимодействию депутатов ГД с американским конгрессом, а задержание людей с таким статусом является грубейшим нарушением. Он обратил внимание и на шутки о том, что Юмашеву задержали, потому что ФБР просто надоели некрасивые и неопрятные американки.

«Можно шутить <...> Но вряд ли такая тема прокатит, потому что тут торчат уши провокации», — объяснил политик в комментарии телеканалу 360.

Клинцевич также заметил, что если бы аналогичному допросу подвергся в России конгрессмен США, «было бы много «шума и вони», а информационное пространство взорвалось». Но несмотря на это, сенатор считает, что России пора тоже вести себя подобным образом и «плевать на все эти вещи».

«С хамами и провокаторами по-другому нельзя, а назвать эту ситуацию как-то по другому я не могу», — заключил он.

Напомним, форум «Диалог Форт-Росс» проходит в американском штате Калифорния и, по словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, направлен на укрепление и развитие российско-американского сотрудничества. При этом Вашингтон об этой цели мероприятия, видимо, забыл, и отказал ряду российских делегатов в визе. Затем последовал скандальный допрос Юмашевой. Сама парламентарий ситуацию комментировать отказалась, коротко заявив, что доложила о случившемся послу Антонову. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже дал официальную оценку действиям ФБР, назвав их «циничной провокацией», сообщает НСН.