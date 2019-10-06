Власти Ирака вырубили Интернет восставшим гражданам

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей объясняет, что происходит в охваченном волнениями Ираке.

Годами Ближний Восток и Африку терзают погромы, митинги, «марши миллионов» и прочей протестной активности. Революционная лихорадка нынче в тренде — Сирия, Иран, Тунис, Египет, Судан. Об этом говорят все мировые СМИ, а в Голливуде снимают крупнобюджетные фильмы.

Но реальность гораздо страшнее

С начала октября и иракцы начали выходить на уличные протесты против безработицы, плохих условий труда и коррупции в стране. И, как это часто бывает на Ближнем Востоке, граница между протестом и беспределом часто весьма условная. Как и граница между обеспечением безопасности на улицах и кровавым подавлением бунта.

По последним данным, погибших в Ираке уже около 100 человек. Раненых тысячи. Задержаны сотни демонстрантов.

Кстати, не согласных с властями поддерживает и лидер крупнейшего политического блока «Саирун», шиитский деятель Муктада Ас-Садр (уж не хочет ли он по головам митингующим забраться на новые политические вершины?).

Разумеется, не обошлось без провокаций и подстрекательства со стороны Саудовской Аравии, заинтересованной в разжигании антииранской истерии в Ираке. По социальным сетям прокатилась волна одобрительных комментариев в стиле: «Давайте, братья арабы! Молодцы! Так этих персов». Хотя, я бы не сказал, что правительство Аделя Абдель Махди такое уж прям проиранское. Так что в этом плане раскачать лодку вряд ли удастся. Во всяком случае, пока.

Это что касается общей обстановки в стране. Особого же внимания достойны некоторые не силовые методы, которыми пользуются власти, дабы утихомирить восставших. Например, на днях был введен комендантский час, который почти сразу отменили, так как он не только не останавливал протестующих, но злил и провоцировал на необдуманные поступки.

Никаких соцсетей

Далее правительство Ирака попыталось заблокировать доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram и другим социальным сетям. Вот это уже серьезно. Как показывает практика, давление на Интернет работает куда лучше водометов и резиновых пуль.

Когда я приехал в Судан (на волне массовых протестов), там тоже вырубили Интернет. То есть не просто ограничили доступ к соцсетям, а тупо выставили всех суданцев в оффлайн. И знаете, помогло. Народ успокоился. Во всяком случае, на какое-то время. В конце концов, люди и без указателей в виде хэштегов в Twitter нашли путь к местному Майдану. Марш миллионов состоялся, затем в Хартуме произошли политические перестановки. Но по сути там вроде ничего не изменилось. Впрочем, это отдельная история.

Таким образом, выключение Интернета позволяет властям выиграть время. Но это не освобождает их от работы по улучшению ситуации. Багдаду надо что-то делать. Можно и дальше пенять на террористов и Иран. Но, боюсь, без конкретных действий и кадровых перестановок, ни к чему хорошему это не приведет.