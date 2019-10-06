Сирия, 6 октября. Штаб «Хуррас ад-Дин» и по меньшей мере 12 террористов ликвидированы в ходе операции ВКС РФ в Идлибе. В Алеппо подорван командир «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиудар по двум штаб-квартирам боевиков «Хуррас ад-Дин» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов в районе города Кафр-Набель на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелила мужчину в Идлибе и обменивается ударами с сирийской армией.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают позиции курдских радикалов на севере Алеппо.

Курды: роют траншеи в Ракке у границы с Турцией, на севере Алеппо обмениваются ударами с радикалами из числа ССА и подозреваются в минировании автомобиля полевого командира «Ахрар аш-Шам», в Дейр-эз-Зоре провели рейд в городе Дибан.

ВС Турции: провели разведывательные полеты на севере Алеппо и Ракки.

Международная коалиция: совместно с SDF провели рейд в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В северной части провинции ночью продолжились столкновения между курдскими радикалами «Отрядов народной самообороны» (YPG) и протурецкими боевиками. В районе города Манбидж курды из состава «военного совета» соседнего города Аль-Баб дали бой боевикам «Сирийской свободной армии». Как сообщает источник новостей в сети Twitter Not Woofers, стороны обменялись ударами из средней и тяжелой артиллерии у деревни Улаши и у аэропорта Менах к западу от Манбиджа позднее.

Медиаресурс трекинга и наблюдения за воздушным пространством на среднем востоке Intel Sky опубликовал данные о вылете турецких разведывательных самолетов. Турки провели разведку над сирийско-турецкой границе, включая север Алеппо. Разведывательные вылеты совпали с активными боевыми действиями курдов против протурецких отрядов ССА.

В поселке Тархин и в городе Аль-Раи прогремели два взрыва, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. Всего пострадало 18 человек. Утром несколько членов «Сирийской национальной армии» (новое формирование из объединенных протурецких боевиков и вооруженной оппозиции) пострадали при взрыв самодельной бомбы, заложенной в их автомобиль в городе Джераблус. Бомба, установленная в машине полевого командира «Ахрар аш-Шам» детонировала при попытке ее демонтировать. Напомним, вчера в зонах турецкой оккупации произошло пять подрывов самодельных бомб, установленных в мотоциклы в Аль-Раи, Джераблусе, Африне и Кабасине. Общее количество пострадавших как минимум 18 человек, ответственность за подрывы боевики возлагают на курдских радикалов. Вчера боевики ССА в ходе рейдов сразу после взрывов задержали в Африне 15 «курдских агентов», о чем сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Медиаресурс трекинга и наблюдения за воздушным пространством на среднем востоке Intel Sky опубликовал данные о маневрах турецких самолетов у сирийской границы, включая север Алеппо. Разведывательные вылеты турков совпали с активными боевыми действиями курдов против ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошёл взрыв в районе Хизам-Аль-Хадер на юге города Абу-Кемаль. Как сообщает новостной ресурс Jofr News, бомбы была заложена на позициях иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции. Машины скорой помощи уже прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало.

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели очередной рейд в городе Дибан, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates post. Вчера неизвестными в городе была установлена бомба, что заставило курдов в спешном порядке организовать рейд из опасения, что в Дибане действует подпольно «спящая ячейка» «Исламского государства»1. К операции подключили ударные вертолеты международной коалиции.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжила наносить удары по позициям радикалов в районе поселка Хиш и Кафр-Увейд. Утром правительственные силы открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Набель, о чем сообщает информагентство Halab Today TV.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что боевики «Тахрир аш-Шам» открыл огонь по группе молодых людей, которые везли партию сигарет из Алеппо в Идлиб. Один человек скончался от полученных ран, остальные успели скрыться. Как уточняет SOHR, у молодых людей не было оружия.

Как сообщает агентство Al Masdar, самолеты ВКС РФ нанесли точечные удары по двум штабам боевиков «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»1). Согласно военному докладу, в результате авиаудара были ликвидированы по меньшей мере девять боевиков и как минимум 12 террористов «Хуррас аль-Дин».

Провинция Ракка

Курды развернули широкомасштабную подготовку к боевым действиям на севере Сирии после заявления Турции о своей готовности ввести войска к востоку от Евфрата. На севере провинции «Демократически силы Сирии» приступили к работам по прокладыванию туннелей и траншей в районе города Сулук, о чем информирует портал Step News. Самолеты международной коалиции в свою очередь совершили разведывательные вылеты над сирийско-турецкой границей и совершили маневры над городом Тель-Абъяд.

Турецкие разведывательные самолеты были замечены у северных границ Сирии, как сообщает Twitter-канал XXVII27.

1 Организация запрещена на территории РФ.