Представители украинской власти прилетят в Донбасс для контроля разведения войск

Киев, 6 октября. Представители власти Украины на следующей неделе посетят населенные пункты Донбасса, где планируется разведение войск. Об этом сообщается на странице офиса украинского лидера Владимира Зеленского в Facebook.

На встрече с руководителями силовых ведомств и МИД Украины Зеленский обсудил разведение войск в Донбассе.

Известно, что он провел переговоры с начальником Генерального штаба — главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главами Службы безопасности страны и МВД Иваном Бакановым и Арсеном Аваковым, а также с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Представители украинской власти выразили желание проконтролировать процесс в Донбассе.

«Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал, что разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Донбассе запланировано на 7 октября.

В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течение 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно этому решению, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности.

Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.

В сентябре в ЛНР заявили, что украинские силовики продолжают минировать территорию в районе Золотого.

В 2014 году власти Украины объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, которые отказались подчиняться новому киевскому правительству после государственного переворота.