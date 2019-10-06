Онколог объяснил, какие продукты могут защитить от рака

Москва, 6 октября. Стало известно, какие простые продукты могут защитить от рака. Советами поделился аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Эксперт при этом подчеркнул, что его рекомендации касаются людей без хронических заболеваний, но список продуктов не может быть универсальным: при составлении рациона важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

В первую очередь он обратил внимание обязательное наличие в рационе жирорастворимых витаминов группы А, также цинка и селена. При их дефиците риск злокачественных образований повышается. Ударом для иммунной системы, по его мнению, является нехватка животного белка, а это опять же повышает угрозу образования опухоли. Рекордсменами по количеству витамина А являются рыбий жир, печень трески, говяжья, баранья, свиная и куриная печень. Очень много его и в красной моркови, красном перце, помидорах, черносливе.

У городских жителей, по словам онколога, проблемой является повышенное потребление рафинированной пищи, в которой мало клетчатки, а это повышает риски образования рака толстого кишечника. Щепеляев напомнил, что много клетчатки содержат овощи, фрукты и черный хлеб.

При этом врач предупредил, что и с продуктами, которые могут защитить от рака, важно соблюдать меру.

Например, избыток того же витамина А может привести к другим проблемам, которые в итоге также могут привести чуть ли не к раку печени. Клетчатка в большом количестве вредна для пациентов с хроническими колитами.

«Во всем важен баланс. Его нужно искать индивидуально для каждого человека», — резюмировал он в комментарии URA.RU.

Ранее диетологи называли топ продуктов, которые могут продлить жизнь. В список попали зеленый чай, финики и томаты. Однако врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН этот список раскритиковал, также развеял миф о том, что томаты могут спасти от рака.