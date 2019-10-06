Анкара, 6 октября. Турецкие журналисты составили список труднопроизносимых слов русского языка. В подборку, опубликованную изданием Medya Gunlugu, вошли слова, состоящие из 19 и более букв.

Больше всего турецких журналистов потрясли русские слова из 32 букв.

«Те, кто полагают, что «освоили» этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, можете попробовать себя в произнесении длинных слов», — говорится в комментарии к списку.

В перечень попали такие слова как: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

При этом журналисты отмечают, что слово «высокопревосходительство» уже вышло из повседневного использования и употребляется только в ироничных комментариях и шутках. А вот слово «достопримечательность» издание назвало одним из тех, которое туристам приходится использовать чаще других русских слов.

Ранее датский актер Мадс Миккельсен во время фестиваля Comic Con Russia отметил красоту русского языка и пообещал его выучить. При этом на вопрос о любимом произведении русской культуры Миккельсен, не задумываясь, ответил: «Борщ».