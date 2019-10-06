Первый спектакль о войне в Донбассе показали в Луганском драмтеатре

В Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева поставили первый спектакль о войне в Донбассе «Время. Выбор. Воля». На премьере новой постановки побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Поставленный на стихи местных авторов, видевших все ужасы войны, спектакль не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

«Конечно, для нас событие знаковое, поэтому наша общественная палата сегодня рассматривает вопрос проведения фестиваля луганских театров в городах, в крупных центрах России. Вот в эти регионы мы повезем наши луганские спектакли, в том числе и этот спектакль в первую очередь. Я смотрел этот спектакль, и возле меня сидела женщина, я так понял, что билетер театра. Она открывала и закрывала дверь. Она весь спектакль проплакала. У меня было желание достать платочек носовой и дать ей. Я думаю, что он зацепит струны души российского зрителя», — сказал в интервью ФАН глава комиссии общественной палаты ЛНР по культуре, науке и образованию, председатель правления Союза писателей ЛНР Глеб Бобров.

Спектакль, постановщиком которого выступила главный режиссер театра Татьяна Дремова, стал совместным проектом с Союзом писателей ЛНР. В основу легли 26 поэтических произведений из сборников, изданных в Луганске с 2017 по 2019 год. Здесь нет единого сюжета — это мозаика из миниспектаклей, объединенная темой войны.

«Любая премьера — это всегда волнительно. А когда это премьера некоего экспериментального проекта, то, конечно, ты не знаешь заранее как зритель отреагирует — примет или нет твой эксперимент. В данном случае спектакль воспринимается тяжело зрителем, потому что многие, кто здесь присутствовал в самое горячее время, сталкиваются со своими воспоминаниями вновь. И, конечно, это тяжело переживать. И вот через эти слезы, которые проживает зритель во время спектакля, он все равно выходит очищенным, выходит не с той тяжестью, как когда он переживал это в реальной жизни или новостях по телевизору. Он все-таки оставляет это в зале и выходит вновь пережив, обновленным, облегченным после этого. И вот это, наверно, с одной стороны, сложно, тяжело, но это так необходимо для театра», — говорит режиссер-постановщик спектакля «Время. Выбор. Воля» Татьяна Дремова.

На сцене причудливым образом переплетаются судьбы героев современности и Великой отечественной войны. Есть встречи, расставания, потери, молитвы и страх за близких. Все стихи для постановки актеры выбрали самостоятельно, опираясь на воспоминания о пережитых событиях и эмоции.

«Режиссер Татьяна Дремова дала нам некоторую свободу, в том смысле что мы выбирали стихотворения, и она ждала от нас предложений. Нам было и трудно, потому что мы не видели общую концепцию и нужно было попасть в творческую струю, но в итоге мы поняли, что от нас ждет режиссер, и мы предложили свои проекты и, по-моему, очень удачно получилось», — рассказал актер Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева Владислав Иванов.

Вопреки ожиданиям зрителей здесь нет «Happy end», но ведь и точка в конфликте на этой земле еще не поставлена.