Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 6 октября. Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Отмечается, что за сутки в САР вернулись 1211 человек. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прошли 406 человек, в том числе 122 женщины и 207 детей. Еще 805 человек — в том числе 242 женщины и 411 детей — вернулись в Сирию с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб».

Если говорить о перемещении внутри страны, то за минувшие сутки в места постоянного проживания вывод беженцев не осуществлялся.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 426,2 тысячи человек.

В 413 населенных пунктах Сирии, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев вместимостью более 1,5 миллиона человек.

Также в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщили, что за минувшие сутки были восстановлены пять жилых домов: два — в провинции Даръа, один — в провинции Алеппо и еще два — в провинции Эс-Сувейда. В Хаме восстановили детский сад, в Хомсе — хлебопекарню, и электроподстанцию — в Эс-Сувейде.

За прошедшие сутки российские военные провели две гуманитарные акции. Нуждающимся жителям Сирии выдали 1250 продовольственных наборов общим весом 6,18 тонны. Гуманитарные акции были проведены в провинциях Латакия и Дейр-эз-Зор.

Инженерные подразделения сирийской армии за сутки разминировали 2,3 га территории. Военные обнаружили и уничтожили 28 взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас в некоторых районах страны продолжаются зачистки территорий от боевиков. На первый план в САР выступают вопросы политического урегулирования, восстановления мирной жизни и возвращения беженцев.