Климкин потребовал не одевать «формулу Штайнмайера» Украине на голову

Киев, 6 октября. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал дискуссию о «формуле Штайнмайера» бесперспективной и потребовал «не одевать ее (киевским властям) на голову».

«Время прекратить дискуссию о «формуле Штайнмайера» — она отвлекает и никуда не ведет. Просто не следует «одевать нам ее на голову», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, Украине не хватает «открытой и честной» дискуссии о том, куда и для чего будет двигаться страна .

«Сначала дискуссия — потом переговоры с РФ, не наоборот»,— заключил он.

Ранее со странными заявлениями о «формуле Штайнмайера» выступил и бывший президент Украины Петр Порошенко. Сначала он заявил, что этой формулы вообще не существует в природе, затем, описав механизм формулы, потребовал не говорить об этом ни слова больше, потому что все «остальное от лукавого», но вскоре, правда, снова вернулся к дискуссии о формуле. Да так, что устроил настоящую перепалку с националистом Андреем Билецким в эфире местного телеканала, отмечает «Газета.ру».

Напомним, механизм «формулы Штайнмайера» предусматривает проведение выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также предоставление Донбассу статуса особого региона. При этом местное самоуправление, предлагается ввести в день голосования, а не через две недели после выборов. Автором формулы стал экс-глава МВД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. С таким предложением он выступил еще в 2015 году. 1 октября этого года участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новому руководству страны, тогда киевские власти начали проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию, позже ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС).

Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются в том числе участники контактной группы в Минске. Ими было принято уже три соглашения по деэскалации, однако стороны конфликта каждый день обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Военные народных республик сообщают, что ВСУ почти каждый день обстреливают жилые районы ЛНР и ДНР из запрещенных видов вооружения. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже почти 10 тыс. человек, напоминает Infox.ru