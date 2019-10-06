Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками

Санкт-Петербург, 6 октября. Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками. Ленту впервые показали на большом экране в рамках фестиваля Comic Con Russia 2019 в Петербурге.

На презентации режиссер был вместе с внучками: шестилетней Маргаритой и пятилетней Верой. Как передает портал «Вокруг кино», режиссер рассказал, что девочки впервые пришли на такое большое мероприятие, однако пристальное внимание со стороны журналистов их не смутило.

Показ фильма также посетили исполнители главных ролей «Вторжения»: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов.

Напомним, картина является сиквелом ленты «Притяжение», которая вышла в прокат в 2017 году. Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки, которую после контакта с пришельцем начинают изучать ученые и военные в попытках разгадать причину ее возрастающей физической силы. Также, по сценарию, над Землей возникает угроза вторжения инопланетян.

В сентябре Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой. Место проведения свадьбы до последнего момента держалось в секрете, и попасть на торжество можно было только по приглашению, сообщали СМИ.