В Сети отреагировали на поедание бандеровского флага украинцем в Варшаве

Варшава, 5 октября. В польской столице местные жители заставили украинца съесть флаг ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия — организация запрещена в РФ), который заметили в салоне его автомобиля. Мужчина просьбу выполнил и даже извинился. Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

В Сети развернулись активные обсуждения варшавского инцидента. Одни заявили, что представитель Украины сам виновен в сложившейся ситуации, другие засомневались в том, что инцидент не является выдуманной историей, а третьи стали спорить, единичен ли такой украино-польский конфликт.

По мнению части пользователей, в произошедшем виновен сам украинец, поскольку в конкретном случае он выступил провокатором, объективно разозлив поляков.

Так, например, Jacek Wesołowski уверен, что жить в Польше стало опаснее для тех представителей Украины, которые ведут себя в чужой стране как дома.

«Как у себя дома пьяные ездят за рулем, громко говорят в автобусе по телефону, носят символику запрещенной законом в стране УПА и живя по несколько лет в стране не могут двух слов выучить на польском».

Его поддержал Thom As, по мнению котрого поступок представителя Украины выражал неуважение к стране.

«Во всех странах есть нормальные люди и дебилы. Никогда бы не пришло мне в голову провоцировать поведением, символами и так далее… Не понимаю иностранцев, которые пытаются жить, как у себя в стране. Не понимаю неуважения законов в другой стороне», — написал он.

К ним присоединился еще один пользователь, который резюмировал, что ожидать ничего другого от этой ситуации украинцу не стоило.

«Что и следовало ожидать», — заключил Владислав Садовый.

«Иногда наглая тупость, как и тупая наглость, бывает немедленно наказуема», — отметил Oleg Rubetsky.

Сам Журавко выразил мнение, что украинцы сталкиваются с подобным отношением из-за попыток героизации ОУН-УПА киевскими властями.

С ним согласился некий Изониазид Метоклопрамид, который задался вопросом, зачем польские власти поддержали организацию государственного переворота на Украине в 2014 году, если его следствием стала героизация Бандеры и Шухевича.

Напомним, по словам экс-депутата Рады Алексея Журавко, жители Польши принудили украинца съесть красно-черный флаг ОУН-УПА (Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия — организация запрещена в РФ), который заметили в салоне его автомобиля. Как утверждает Журавко, инцидент обошелся без рукоприкладства, но молодые люди действовали «жестко».

Варшава отрицательно относится к этой организации и попыткам Киева героизировать ее наиболее видных деятелей — Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Украинская повстанческая армия действовала в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Галиции, Холмщине, на Волыни и в некоторых других регионах. Организация виновна в массовом уничтожении этнических поляков. Только в ходе Волынской резни (по разным оценкам) было убито от 50 до 60 тысяч мирных жителей, большая часть которых — этнические поляки. Эти события в Польше расценивают как геноцид польского населения.

Кроме того, ситуация вокруг ОУН1 и УПА негативно отражается на положении «заробитчан» в Польше, миграционных граждан независимой Украины, направляющихся в страну на заработки.

1 Организация запрещена на территории РФ.