Гузеева распланировала свои похороны

Москва, 6 октября. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева резко раскритиковала поведение вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной на поминках актера и рассказала о том, как хочет, чтобы прошли ее собственные похороны.

Гузеева призналась, что Поргину она обсуждала с Ларисой Удовиченко. Подругам не понравилось, что «веселая вдова» на поминках мужа пила шампанское с «красными губами». Сама Поргина это объяснила тем, что «покойник был бы рад видеть ее такой», однако Гузеева категорично заявила, что не понимает этого.

«Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали», — рассказала она в эфире своей передачи.

Напомним, Гузеевой 60 лет. И хотя некоторые таблоиды публиковали слухи о том, что актриса страдает от алкоголизма, ее друзья заявляют обратное: Лариса Андреевна после смерти матери очень следит за здоровьем и спиртное не употребляет даже на праздниках, максимум — символический бокал вина. Кроме того, Гузеева села на диету и сменила стрижку.

Но это, по мнению близких, не спасает Гузееву от мрачных мыслей о неизбежном конце. С депрессией после смерти мамы она справляется очень тяжело. Сваха передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова в комментарии KP.RU рассказала, что у актрисы только на первый взгляд есть «непробиваемая броня», на самом деле она очень ранимая.