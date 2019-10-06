Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Актриса Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

60
0 Оставить комментарий

Актриса Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

Москва, 6 октября. Актриса театра и кино Мария Миронова рассекретила имя и пол новорожденного малыша. Артистка стала матерью мальчика по имени Теодор.

Миронова родила в одной из клиник в Греции. Актриса поблагодарила друзей и подписчиков в Сети за поздравления.

«Я сегодня первый день вылезла в мир!! И он оказался таким теплым и красивым, как озеро Вулиагмени!» — написала Мария Миронова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что получила сотни поздравлений с рождением дочери, однако на самом деле у нее родился сын.

«Видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему — Теодор! Федор», — рассказала Миронова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Напомним, старшему сыну Марии Мироновой, Андрею, 27 лет. Его назвали в честь знаменитого деда. Миронов-младший уже успел сыграть в фильме «Спасти Ленинград».

Прежде актриса пыталась скрыть факт беременности и не показывала округлившийся живот. Однако в августе звезда опубликовала фотографии, на которых стало заметно ее «интересное положение».

Ранее СМИ сообщили, что Миронова два года назад вышла замуж за коллегу по цеху Андрея Сороку. По словам подруги актрисы, пара состояла в отношениях еще в 2016 году, когда артистку преследовал обезумевший поклонник.

infox - new
Источник: Instagram-аккаунт Марии Мироновой
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров