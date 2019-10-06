В Латвии объявили шах ликвидаторам русского образования и призвали к бойкоту школ

В субботу, 5 октября, около пяти тысяч русских и русскоязычных жителей Латвии прошли по центру Риги с плакатами и призывами против ликвидации в республике образования на русском языке. Демонстрация, приуроченная ко Дню учителя и начавшаяся на Ратушной площади, закончилась митингом у здания правительства Латвии. Протестующие в лице гроссмейстера Алексея Широва, члена правления «Русского союза Латвии, организовавшего акцию протеста, объявили «шах» властям республики.

Впервые во время протестных акций прозвучал призыв бойкотировать школы. Корреспондент Федерального агентства новостей передает, как это было.

Против сегрегации и ассимиляции

«Власти говорят, что они выступают против сегрегации в системе обучения. На самом деле это — ложь! Сегрегация будет происходить еще более жестоко. Если вся эта «реформа» языковая осуществится, будут существовать параллельно латышские школы, в которых латышские дети будут учиться комфортно на латышском языке, и рядом будут существовать русские школы, в которых будут в некомфортных условиях обучаться дети тоже на латышском языке, который не является родным для этих детей. Это закладывает гигантскую мину под будущее наших детей и наших внуков», — заявил на Ратушной площади перед началом демонстрации сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов.

Далее, набирая все новых участников и формируясь в колонну, протестующие начали шествие к зданию правительства Латвии через часть Старой Риги и центр города, огибая памятник Свободы и скандируя призывы: «Русским детям — русские школы!», «Латвия — моя страна, русский — мой язык!», «Наши — школы, наши — дети, наше — право!», «Руки прочь от русских школ!», «Чужого нам не надо, свое — не отдадим!».

На аллее перед зданием правительства Латвии состоялся митинг, на котором выступила лидер «Русского союза Латвии», депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.

«Друзья, мы — народ, мы имеем наши права, мы имеем наш язык, и мы хотим, чтобы здесь, в Латвии, русский язык продолжался, чтобы он был языком образования, языком будущих поколений! — обратилась Татьяна Аркадьевна к собравшимся. — Мы имеем на это право. Латвия или предоставляет нам это право, или — другой выход: создание этнографического музея, выход из Организации объединенных наций, выход из Совета Европы, Евросоюза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, потому что всюду там Латвия обязалась соблюдать права национальных меньшинств. Но не соблюдает».

Евродепутат вместе с протестующими скандировали: «Нашим детям — наши русские школы!». Вслед за лидером «Русского союза Латвии» к митингующим обратился член правления РСЛ, доктор педагогических наук Яков Плинер.

«Мы собрались, чтобы выразить свой протест против тотального обучения наших детей и внуков на латышском языке, — отметил Яков Гдальевич. — Нас обвиняют в радикализме. Это — ложь. И вообще мы с вами живем в стране, пронизанной ложью. Наши требования вполне нормальны и лояльны — чтобы дети в основном обучались на великом и могучем русском языке, и хорошо изучали и знали латышский язык. Наследники Карлиса Шадурскиса (экс-министр образования, один из инициаторов ликвидации русского образования в республике. — Прим. ФАН) лгут, что билингвальное образование повышает качество. Государственные экзамены свидетельствуют об обратном. Они лгут, что наши дети готовы к обучению на латышском языке, и учителя тоже не готовы. Они лгут, что заботятся о наших детях и внуках. Как доктор педагогики с полувековым стажем, я утверждаю, что лучше всего дети обучаются и развиваются на родном языке».

Яков Плинер вместе с протестующими провозгласил «Позор Сейму и правительству!», а завершил свое выступление тем, что назвал истинную цель властей — ассимилировать русских детей. Впрочем, руководители Латвии этого и не скрывают. Нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш в свое время об этом заявлял публично.

«Пока мы живы, русское движение будет жить!»

«Нам пытаются объяснить и доказать, что русскому языку нет места в латвийских школах, но это — неправда. Именно родители являются заказчиками образования, — в свою очередь подчеркнул другой выступающий, член правления РСЛ Андрей Пагор. — Именно родителям дано право выбирать, на каком языке должен обучаться их ребенок. Я считаю, нам не нужен министр образования, который не ведет переговоры с родителями, который не хочет решать проблемы школ национальных меньшинств, который, как марионетка, выполняет приказы, поступающие сверху. Им наплевать на 37% населения Латвии (столько в республике русских и тех, кто считают русский язык родным. — Прим. ФАН). Нам не нужен и министр обороны, который считает, что легионеры Waffen SS являются героями Латвии. Я часто слышу критику, что ваши митинги — бесполезны, на них приходят только пожилые люди. Но как раз таки пожилое поколение — это наша стена, это те, с кого мы должны брать пример. Те, кто не остаются дома на мягких диванах, наблюдая за всем по телевизору, эти «диванные войска» просто читают и пишут комментарии. Пока мы живы, русское движение будет жить!»

Затем к протестующим с вопросом обратилась депутат Юрмальской думы правозащитник Елизавета Кривцова: «У кого в школе не хватает хотя бы одного преподавателя по ключевым предметам, отзовитесь!». Ответ был предсказуемым: в большинстве школ Латвии — острая нехватка учителей математики, физики, химии и того же латышского языка.

«Скажите, если в латышской школе средний балл по латышскому языку 52%, вы уверены, что ваших детей хорошо научат латышскому языку?» — задала также вопрос депутат, на что получила дружное «нет». Елизавета Кривцова пообещала, что будет, как и все собравшиеся, стоять на том, чтобы русские дети могли говорить на родном языке, на родном языке могли выражать свои чувства и говорить на сложные научные темы.

А Дмитрий Шандыбин, член правления РСЛ и ответственный за протестную акцию 5 октября отметил, что в 2018 году правительство объявило «реформу образования», имея в виду, что русский язык в Латвии больше не нужен. Поэтому запретили даже частным предпринимателям требовать знание русского языка при приеме на работу.

«Тем самым русский язык вытесняется все дальше и дальше из общественного пространства, — подчеркнул активист. — Что будет в следующем году, если мы перестанем проводить наши митинги, если мы перестанем бороться? Что будет дальше? Костры из книг? Русское гетто? Полная ассимиляция наших детей? Мы не станем теми, кем нас хотят видеть. Мы не станем мертвым народом. Мы будем жить и будем бороться и дальше. С вашей помощью!»

«Бойкот отравленным «реформаторами» школам!»

Далее 49-летний отец двоих детей, уроженец Риги Зураб Пирцхалашвили напомнил, что после объявления плана латышизации русских школ за последние пару лет правозащитники испробовали всевозможные методы и просьбы учесть мнение русскоговорящих жителей страны в вопросе образования своих детей: уличные протесты, обращения к сменяющимся президентам Латвии, иски в Конституционный суд ЛР, письма в различные местные и европейские инстанции, дискуссии с представителями министерства образования республики и обращения к латышской общественности.

«Результат у всего этого один: наше правительство просто игнорирует наши требования и аргументы, — указал общественник. — На все у них один ответ: не нравится — убирайтесь вон! Но государство — это мы».

Зураб напомнил, что государство использует налоги граждан Латвии всех национальностей, а потому русскоговорящие имеют право на равное качество услуг (включая образование), получаемых от государства.

«Все клянут школьную программу за абсурдные методики, отвратительного качества учебники, за унизительные языковые пропорции, за двуличие школьной администрации, за общую атмосферу лицемерия в школе, — заявил Зураб Пирцхалашвили. — И тем не менее мы продолжаем отправлять детей в эти позорные заведения, подтверждая их легитимность. При этом большинство детей только при активной помощи своих родителей, которые переводят им, подготавливают домашние задания, держатся на плаву. Фактически большинство русских детей в Латвии находится на домашнем образовании. Пока мы пользуемся этим гнилым товаром, власти будут игнорировать любые наши возражения. Эти псевдошколы исправно наполняются учениками. Тут мало ясно и четко заявить о нашей позиции, что такая система образования нас не устраивает. Это надо подтвердить недвусмысленными действиями. Почему мы водим детей в отравленную «реформаторами» школу? Бессрочный бойкот школ — это единственный гарантированный конституционный способ достучаться до правительства. Бессрочный бойкот невозможно проигнорировать или спрятать в текущих новостях».

«Шах вам!»

Выступивший затем действующий шахматист, гроссмейстер Алексей Широв рассказал, что закончил русскую школу в Риге в 1989 году, что в юные годы ему посчастливилось общаться с чемпионом мира по шахматам рижанином Михаилом Талем. Занятие шахматами открыло Широву дорогу в большой спорт, он стал ездить на соревнования в разные страны, но в 1990 годы в Латвии, по его словам, начался театр абсурда, когда был установлен институт «негражданства» — деление людей по сортам.

«Все это привело к тому, что в 1994 году я стал испанцем и по-прежнему гражданин Испании, — заметил гроссмейстер. — Но все эти годы я оставался латвийским русским. Но в последние два года произошло самое ужасное — нас лишили самых элементарных прав этнической общины. Для меня Латвия — родная страна, а многие русские здесь жили на протяжении сотен лет, и нас лишают элементарных прав — права на образование для наших детей. Латвийские политики, говоря шахматным языком, решили, что они могут присудить нам поражение: подписали протокол, часы остановлены, партия закончена. Нет, в шахматах так не бывает. Фигуры расставляются заново, начинается новая партия. И вам, латышские министры и политики, я могу сказать: я объявляю вам шах. Прямо сейчас: шах вам, господа! В шахматах есть еще и такой результат, как ничья, которая, если достигнута в честной борьбе, устраивает всех. Я не против такого результата, не хочу ничего плохого всем жителям Латвии — ни латышам, ни русским, ни остальным национальностям. Мы должны реально понять друг друга, провести переговоры. Поэтому еще раз: вам шах, но давайте обойдемся без мата…»

Следом выступила член правления РСЛ Татьяна Андриец с откровенными признаниями, которые лучше всего характеризуют ситуацию в Латвии.

«Мне 19 лет, всего пару лет назад я искренне называла себя патриоткой Латвии и с удовольствием изучала латышский язык, — рассказала девушка. — Дошло до того, что я перешла в латышскую школу и закончила ее. Но моя любовь к латышскому продержалась ровно до того момента, когда мне в первый раз заявили, что я не должна и не имею права разговаривать на русском языке, если учусь в латышской школе. С тех пор началось отторжение. Своим насильственным навязыванием латышского языка правители не добиваются ничего, кроме неприязни. Именно поэтому я считаю, что всякие шадурскисы, шуплинские, пабриксы, левитсы и дзинтарсы (активистка называет политиков, министров и, в частности, нынешнего президента ЛР Эгилса Левитса. Прим. ФАН) — главные враги нашей страны. Они, а не мы! Именно они вредят стране, лицемерно прикрываясь маской патриотизма. Я уверена, что, если бы они действительно хотели вырастить из нас патриотов страны, они сделали бы так, чтобы в стране жилось хорошо не только титульной нации, но всем жителям, независимо от национальности, гражданства и взглядов. Уверена, что те, несколько тысяч, которые пришли (на митинг — Прим. ФАН) — это далеко не все население, которое против реформы (образования). Но сюда пришли самые смелые, я горячо им благодарна, и мне очень приятно находиться здесь среди своих единомышленников».

После завершения демонстрации и митинга за образование на родном языке сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов в интервью ФАН поздравил всех учителей с профессиональным праздником и выразил благодарность участникам акции протеста, которые, несмотря на месяцы депрессии, когда принимались все новые и новые ограничительно-запретительные меры по русскому языку или по значимым и важным для русской общины атрибутам, вышли в центр Риги в количестве примерно пяти тысяч человек, «чтобы сказать властям, что мы никогда не сдадимся и не остановимся в борьбе за свои права, за интересы своих детей, за будущее русского образования».