Сирия готовит наступление на террористов «Ан-Нусры»* в Идлибе и Латакии — арабские СМИ

Террористы, связанные с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», спешно перебрасывают крупные силы на некоторые направления в провинциях Идлиб и Латакия. Боевики ожидают, что в самое ближайшее время может возобновиться наступление Сирийской арабской армии и стремятся укрепить свои позиции.

Корреспондент арабского канала Sputnik утверждает, что крупные подкрепления были направлены в западную часть Идлиба джихадистами из «Исламской партии Туркестана» (террористическая группировка, происходящая из северо-западной части Китая, запрещена в России). Боевики ожидают, что САА может атаковать в северной Латакии и вдоль долины Аль-Габ.

Согласно сообщениям, подкрепления привезли на позиции джихадистов большой запас противотанковых ракет, которые показали себя крайне эффективным оружием в ходе летнего наступления САА, запас артиллерийских снарядов, а также более 200 боевых беспилотников. В общей сложности численность сил джихадистов в северной части плато Аль-Габ и Латакии превышает 13 тысяч человек.

Напомним, в ходе летнего наступления Сирийской арабской армии в Идлибе боевики «Исламской партии Туркестана», которые долгие годы пользуются покровительством Турции, оказались «крепким орешком» — несмотря на успехи в Хаме и Идлибе, в горной Латакии САА так и не удалось продвинуться дальше.

Как сообщает Al Masdar, полевые командиры туркестанцев провели встречу с исламистами «Хайят Тахрир аш-Шам», чтобы обсудить подготовку к предполагаемому наступлению САА. Встреча прошла предположительно в Джиср аш-Шугуре — одном из стратегически важных городов близ границы с Латакией. Джихадисты уверены, что САА пойдет в атаку уже в ближайшие недели.

Отметим, на данный момент на северо-западе Сирии царит относительное затишье — САА соблюдает условия режима прекращения огня, введенного в одностороннем порядке в начале сентября, и только «наказывает» джихадистов (никакого прекращения огня не признающих), когда они совершают вылазки на юге Идлиба.

Тем не менее скорое начало наступления в Идлибе вполне возможно, считает военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин — сирийская армия так и не достигла важнейших стратегических целей в ходе летнего наступления.

«Сирийцы еще в сентябре озвучивали, когда прошли переговоры с Эрдоганом, что ближайшие стратегические цели — вновь попытаться взять Кабану в северо-восточной Латакии (летом там боевые действия шли неудачно, боевики фронт удержали и 4-я танковая дивизия САА выступила там, скажем так, посредственно), — напомнил Рожин, — и, что более важно, деблокирование трассы Хама — Алеппо. Это подразумевает освобождение и демилитаризацию Серакиба и Маарет ан-Нумана».

Решив эти задачи САА, сможет реализовать стратегические цели, определенные еще в рамках соглашения между РФ и Турцией по Идлибу — дорогу Хама — Алеппо должна контролировать сирийская армия, по ней должно быть открыто движение. Решение такой задачи не только существенно поможет сирийской экономике, но и существенно улучшит стратегическое положение САА. В беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт заявил, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе не станут серьезным препятствием для сирийцев.

«В этом районе, где находится потенциальная цель следующей кампании САА, находится три турецких обсервационных пункта. Однако если будет принято решение о наступлении, наблюдательные пункты помешать сирийской армии не смогут — как показала история с Муреком, их можно просто обойти. Если войска проходят километрах в пяти, наблюдательные пункты вообще ни на что не влияют», — отметил Рожин в беседе с ФАН.

Весьма вероятно, что боевики встревожились не напрасно — высока вероятность, что САА пойдет на штурм горных укреплений в Кабане и на краю насквозь простреливаемой ПТУР долины Аль-Габ уже в середине октября.

«Идет переброс дополнительных войск на фронт к юго-западу от Алеппо, в район Абу-Духура, как раз туда, где расположен коридор для выхода беженцев из потенциального района наступления. В целом, признаки подготовки к следующей фазе кампании уже есть. Сирийские источники называют 15 октября как «отсечную» дату, до которой они ждут каких-то подвижек от турок — например, вывода с линии фронта «Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и остатков «Джейш аль-Иззы», и начало работы турок по разблокированию трассы, которая должна была быть разблокирована еще в прошлом декабре по турецким обязательствам, — напомнил Борис Рожин. Турки, естественно, будут пытаться всячески дипломатически петлять и затягивать решение этого вопроса, чтобы дать боевикам очухаться после летней кампании. Идет передышка, которая, конечно, и сирийцами используется для пополнений, подтягивания техники и запасов».

В целом есть основания для сдержанного оптимизма по поводу вероятной «осенней кампании» САА — за лето боевики в Идлибе понесли столь тяжелые потери, что Турция была вынуждена менять стратегию. Теперь, после создания оппозиционной «Национальной армии» под турецким контролем, Анкара явно поохладела к «беспредельщикам» из «Хайят Тахрир аш-Шам», которые долгое время провоцировали сирийцев, а после не смогли сдержать скоординированный удар «Сил Тигра» и ВКС РФ.