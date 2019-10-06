Володин назвал допрос депутата Госдумы Юмашевой спецслужбами США циничной провокацией

Москва, 6 октября. Допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудниками американских спецслужб является циничной провокацией и очередным примером нарушения международных обязательств. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

«Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», — сказал Володин.

Он отметил, что Инга Юмашева в Госдуме координирует работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими иностранными коллегами и получала приглашение для участия в международном форуме, посольство США выдало ей визу.

В этой связи, уверен депутат, «поведение спецслужб США можно оценить только как циничную провокацию».

По мнению Володина, в США «есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», и действия, создающие негативную атмосферу в отношениях США и России «недопустимы и заслуживают осуждения».

Напомним, депутат Госдумы РФ Инга Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка, куда прилетела для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». После задержания ФБР допрашивало ее в течение часа, об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Комментировать ситуацию с допросом Юмашева отказалась, заявив, что о случившемся проинформировала Антонова, и теперь ситуацией будут заниматься российские дипломаты.

Инга Юмашева была избрана в Госдуму по федеральному списку партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан.