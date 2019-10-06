Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Головкин назвал тяжелым бой с Деревянченко

108
0 Оставить комментарий

Головкин назвал тяжелым бой с Деревянченко

Нью-Йорк, 6 октября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал тяжелым бой с украинцем Сергеем Деревянченко, по итогам которого стал обладателем титула чемпиона мира по версии IBF.

Казахстанец обратился к гудящей публике после боя.

«Ребята, да ладно вам», — цитирует слова Головкина «Спорт Экспресс».

Боксер поблагодарил Деревянченко и отметил, что украинский спортсмен проделал большую работу. Головкин добавил, что уважает команду Сергея Деревянченко и считает этого спортсмена серьезным противником.

«После первого раунда мне казалось, что это легкий бой, но [он] получился тяжелым», — добавил казахстанский боксер.

Напомним, поединок Головкин — Деревянченко за чемпионский титул в весовой категории до 72,6 кг, прошедший в Нью-Йорке, продолжался все 12 раундов. В итоге Головкин одержал победу по очкам единогласным решением судей: 114:113, 115:112, 115:112.

Как передает «Газета.Ru», это второй бой казахстанского боксера после поражения, которое он потерпел в поединке с Саулем Альваресом в сентябре 2018 года. Тогда Головкин лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Летом 2019 года казахстанский боксер одолел канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.

infox - new
Источник: Спорт Экспресс
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров