Составлен список стран, где можно пережить апокалипсис

Данидин, 6 октября. Ученые составили список стран, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. В перечень вошли 20 государств, в том числе Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Как отметил профессор университета Отаго Ник Уилсон, современные открытия в области биотехнологий повышают риск появления генетически спроектированной пандемии. Заражение может быть опасным для всего человечества. Однако если в момент катастрофы человек окажется в безопасном месте, его шансы на выживание значительно увеличатся. Как передает портал Science Alert, Уилсон в качестве примера безопасного места привел остров, естественным образом изолированный от распространения инфекции.

Ученые составили список, в который вошли 20 стран. По мнению исследователей, эти государства могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. В перечень наиболее безопасных стран вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

«Австралия, за которой следуют Новая Зеландия и Исландия, по всей видимости, имеют все возможности, необходимые для того, чтобы выступить в качестве эффективного убежища перед лицом катастрофической глобальной пандемии», — пишут авторы в своей статье.

Другие гипотетические островные убежища из «топ-20»: Япония, Барбадос, Куба, Фиджи, Ямайка, — по мнению ученых, менее безопасны.

Ранее обозреватель Foreign Policy заявил, что увеличение числа женщин, работающих в ядерной сфере, поможет снизить риск войны и спасти мир от ядерного апокалипсиса.