Строительству железной дороги Rail Baltica грозят новые трудности

Таллин, 6 октября. Строительство железной дороги Rail Baltica, которая должна соединить Западную Европу с Прибалтикой и Финляндией в обход России, теперь может быть осложнено климатическими изменениями.

Проекту грозят новые трудности. По прогнозам, зимы в ближайшие годы будут без сильных снегопадов и низких температур, а летние периоды могут оказаться очень жаркими, возможно, иногда воздух будет прогреваться до +40 градусов и выше.

Таким образом, проект нуждается в переориентации на «экологические рельсы». Это означает, что магистраль потребует дополнительные инвестиции, и это приведет и без того весьма спорный проект к окончательному краху.

Ранее сообщалось, что строительство Rail Baltica грозит Латвии транспортным коллапсом. Деньги, которые пойдут на прокладку железнодорожных путей, необходимы для появления новых развязок, призванных разгрузить плотное уличное движение.

Нужно отметить, что по поводу целесообразности прокладки этой железной дороги ведутся многочисленные дискуссии. Так, лоббисты проекта акцентируют внимание на геополитике и уверяют, что магистраль жизненно необходима Эстонии, Латвии и Литве, так как не затрагивает Россию, в которой эти государства упорно видят «врага».

Критики Rail Baltica исходят из экономической составляющей проекта и приходят к выводу, что страны Прибалтики «не потянут» его реализацию с точки зрения финансов. Они также уверены, что даже в случае появления магистраль будет нерентабельной. При этом с каждым годом железная дорога становится только дороже.

В апреле 2017 года в Таллине прошел митинг, организованный представителями эстонской партии «Зеленые». Поводом для проведения акции протеста стали итоги исследования окупаемости проекта, которое провела организация «Открыто о Rail Baltica».

Как оказалось, компания Ernst & Young в своих предыдущих подсчетах допустила ошибку в размере 4,1 млрд евро.Тогда «Зеленые» выступили за прокладку железной дороги через города Тапа, Тарту и Валга. Они отметили, что ошибка Ernst & Young может обернуться громадными убытками, которые придется покрывать налогоплательщикам.

В марте министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон заявила, что страна готова построить железную дорогу Rail Baltica в установленный срок, и отметила, что магистраль сможет работать, только если она будет продолжаться и после эстоно-латвийской границы.