Взрывы прогремели на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом, есть пострадавшие

Лос-Анджелес, 6 октября. Несколько взрывов прогремели рядом с местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса. По информации СМИ, есть несколько пострадавших.

Как передает CNN, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв трансформатора, расположенного на одном из столбов линии электропередачи. Опора рухнула на землю и загорелась. По словам очевидцев, прогремели, по меньшей мере, три взрыва.

Third explosion in #oldworldvillage #Oktoberfest i hope everyone is alright. @NBCLA pic.twitter.com/VNGQcuvNw9