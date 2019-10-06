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Взрывы прогремели на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом, есть пострадавшие

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Взрывы прогремели на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом, есть пострадавшие

Лос-Анджелес, 6 октября. Несколько взрывов прогремели рядом с местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса. По информации СМИ, есть несколько пострадавших.

Как передает CNN, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв трансформатора, расположенного на одном из столбов линии электропередачи. Опора рухнула на землю и загорелась. По словам очевидцев, прогремели, по меньшей мере, три взрыва.

Сообщается, что ранения получили несколько гостей фестиваля и приехавших на место происшествия пожарных. При этом точное число пострадавших пока неизвестно. Пресса сообщает о четырех людях, получивших травмы. Посетители «Октоберфеста» были эвакуированы.

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Источник: CNN
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