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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппомМосква, 6 октября. Предотвратить заболевание гриппом поможет своевременная вакцинация, отсутствие контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей и соблюдение еще нескольких простых рекомендаций. Об этом рассказал Роспотребнадзор. 

На сайте ведомства появилась памятка, из которой можно узнать о путях заражения гриппом и о мерах предотвращения заболевания. 

Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. Вакцинация остается одним из важнейших факторов профилактики гриппа.

Также в осенне-зимний период, говорят медики, следует стараться избегать излишнего пребывания в местах большого скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, в котором проводится много времени, и делать в нем систематическую влажную уборку.

Не стоит забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.

В августе специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям первоклассников о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года, а также медики рассказали о том, что прием антибиотиков без назначения врача может серьезно навредить здоровью.

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Источник: Rospotrebnadzor.ru
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