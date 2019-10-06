Около 20 вузов РФ были представлены на образовательной выставке в Сирии и Ливане

Бейрут, 6 октября. Почти 20 российских вузов приняли участие во Второй Ближневосточной выставке российских университетов, которая завершилась в ливанском городе Батрун. Об этом сообщил глава представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков.

По его словам, выставка прошла под лозунгом «Россия — новые возможности для высшего образования». В мероприятии приняли участие представители 19 российских университетов.

«Это ведущие вузы, которые представили больше 250 направлений подготовки и специальностей», — цитирует слова Зайчикова ТАСС.

Представитель Россотрудничества рассказал, что выставочные мероприятия в Сирии посетили 2,8 тысячи человек, в Ливане — 3,5 тысячи человек. Он добавил, что в ближайшее время стартует кампания по отбору кандидатов на обучение в РФ.

Образовательная выставка открылась 30 сентября в конференц-центре имени Риды Саада Дамасского университета. На следующий день она продолжила работу в университете «Тишрин» в Латакии, позже — продолжилась в Ливане.

Ранее президент Дамасского университета д-р Мохаммад Махер Габакиби подчеркнул важность выставки, целью которой является ознакомление сирийских студентов с различными программами, которые предлагают университеты.