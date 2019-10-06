В Таиланде погибли пять слонов, пытавшихся спасти упавшего в водопад слоненка

Бангкок, 6 октября. Пять слонов погибли, пытаясь спасти упавшего в водопад слоненка. Инцидент произошел в национальном парке Хао Яй на юге Таиланда.

Группа сотрудников национального парка ночью услышала громкие крики слонов, которые доносились из ручья Самор Пун возле водопада Хау Нарок. Люди отправились на проверку и заметили трехлетнего слоненка, утонувшего на первом ярусе водопада. Рядом с ним находились двое измученных слонов, которые пытались его вытащить. Как рассказал глава национального парка Ханчит Сриноппаван в комментарии Bangkok Post, сотрудники парка, спустившись к водопаду, обнаружили еще пять утонувших слонов.

Six elephants die at Khao Yai waterfall https://t.co/tpLkKOcPDL — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 5 октября 2019 г.

По его словам, люди смогли вытащить двух выживших животных из водопада.

Отмечается, что похожая трагедия произошла на том же водопаде в 1992 году. Тогда погибли восемь слонов. Хау Нарок — самый большой из водопадов в национальном парке Хао Яй.

В сентябре жители подмосковного города Ногинск заметили на Горьковском шоссе разгуливающих слонов. Сообщалось, что животных перевозили из Челябинска на столетний юбилей Российского цирка.