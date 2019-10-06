Амстердам, 6 октября. Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия. По мнению руководства страны, слово «Голландия» ассоциируется у всех с наркотиками и кварталом красных фонарей, а потому было решено провести «ребрендинг».

Как отмечает The Guardian, Нидерланды отказались называть себя Голландией, так как хотят представлять себя как разработчиков передовых технологий, предназначенных для решения глобальных проблем. Издание пишет, что правительство страны использует удобный и прагматичный подход к названию государства в целях стимулирования развития экспорта, туризма, спорта, а также распространения «культуры, норм и ценностей» государства.

По данным СМИ, теперь название Нидерланды будет активно применяться на международных мероприятиях. Речь идет в том числе о предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио и музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Национальная сборная также получит название «команды Нидерландов».

Напомним, Северная и Южная Голландия — две провинции в Нидерландах. По историческим данным, впервые называть страну Голландией стал Петр I после того, как вернулся на родину из дипломатической миссии.