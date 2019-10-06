ФБР устроило допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой. События дня. ФАН-ТВ

ФБР допросило депутата Госдумы Неприветливая встреча. Депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка. После ее ждал часовой допрос ФБР и сомнительное предложение сотрудника встретиться в неформальной обстановке. Об этом сообщает посол России в США Анатолий Антонов. Юмашева, как отмечает дипломат, сделала огромный вклад в развитие российско-американских отношений и прилетела в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс». Некоторым нашим соотечественникам и вовсе не удалось попасть на встречу. Американские власти отказали выдать им визу.

Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить своему украинскому коллеге. Об этом пишет портал Axios. Как отмечают журналисты, господин Трамп связался с Владимиром Зеленским по просьбе главы министерства энергетики США. Рик Перри хотел поднять вопросы, связанные с энергобезопасностью. Напомним, разговор президентов оказался в центре скандала. Многие СМИ написали о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Позже представители Демократической партии запустили процедуру импичмента Трампа.

Турция направила дополнительные войска к границе с САР Турция направила дополнительные войска к границе с Сирией. Как ранее отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, атаки на севере республики будут проводиться и с земли, и с воздуха. Анкара планирует избавить территорию от сил самообороны сирийских курдов и создать там «зоны безопасности». В свою очередь представитель курдов сообщил, что их формирования будут сражаться против турецких войск, если те попробуют зайти в северо-восточные районы республики.