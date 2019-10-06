Экс-глава МИД Испании назвала Россию «серым кардиналом» мировой политики

Мадрид, 6 октября. Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила экс-глава МИД Испании Ана Паласио. В то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Россия — ее «серый кардинал», считает бывший дипломат.

В статье для проекта Project Syndicate Паласио заявила о «перемене ролей» РФ и США в мире. По ее мнению, Россия воспринималась многими международными игроками как «деструктивный элемент» в связи с двумя факторами: воссоединением Крыма с РФ и началом военной операции в Сирии. Однако позже стало ясно, что Москва является влиятельным игроком на мировой арене.

Паласио считает, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» стало шагом к нормализации ситуации на Украине и открывает путь к восстановлению отношений между Россией и Западом. Бывший дипломат считает, что это является большой победой Москвы.

Экс-глава испанского МИД также отмечает, что Штаты в последние годы теряют «лидерские позиции» в мире. В качестве примера Паласио приводит ситуацию с атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Ана Паласио отметила: пока президент США Дональд Трамп писал «воинственные твиты», Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности.

При этом Европа, добавляет бывший министр иностранных дел Испании, сейчас является лишь «системным координатором» на международной арене. Однако ее роль важна для процесса урегулирования конфликтных ситуаций. Паласио отмечает, что с учетом этого Европа должна «точно знать», для чего служат ее усилия.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе 1 октября на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Она была названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против Донецкой и Луганской народных республик. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.