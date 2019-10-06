Головкин одержал победу в бою против Деревянченко

Нью-Йорк, 6 октября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.

Поединок за чемпионский титул в весовой категории до 72,6 кг, который проходил в Нью-Йорке, продолжался все 12 раундов. В итоге Головкин одержал убедительную и «чистую» победу по очкам единогласным решением судей: 114:113, 115:112, 115:112.

В карьере Головкина теперь насчитывается 40 побед (35 из них — нокаутом), одно поражение и одна ничья. Бой с Деревянченко стал для казахстанского спортсмена вторым по контракту со стриминговой платформой DAZN, условия которого предусматривают проведение шести поединков в течение трех лет.

Ранее Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира по версии WBA, пять раз — WBC, трижды — IBF.

Для Деревянченко поединок был вторым боем за чемпионский титул. Год назад он проиграл бойцу из США Дэниэлю Джейкобсу за пояс IBF. В послужном списке украинца 13 побед, 10 из которых нокаутом, а также два поражения.