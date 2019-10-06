Байден обвинил Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями

Вашингтон, 6 октября. Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в злоупотреблении полномочиями президента.

Байден заявил, что его вероятный соперник на предстоящих выборах президента США использует свой статус для продвижения личных интересов.

«Всему есть предел. Каждый день появляется все больше доказательств того, что Трамп злоупотребляет властью и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения личных политических интересов вместо национальных интересов», — сказал Байден.

По словам бывшего вице-президента, глава Белого дома «не понимает» возложенной на него ответственности.

«Он видит только власть — и то, как это может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу», — заявил наиболее вероятный кандидат на выборах президента США от Демократической партии.

Байден обвинил Трампа в том, что тот якобы «не может говорить правду».

«Он злословит обо всех, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает наглую ложь, изобличенные теории заговора и грязную кампанию против меня и моей семьи», — добавил он.

Эти обвинения прозвучали на фоне скандала, связанного с телефонным разговором Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В СМИ появились сообщения о том, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского с целью инициировать проведение расследования в отношении сына Байдена Хантера в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи. Хантер Байден ранее входил в совет директоров одной из крупнейших на Украине частных газовых компаний Burisma Group.

Позднее администрация президента США обнародовала стенограмму телефонного разговора глав двух стран, из которой следовало, что Трамп не оказывал давления на Зеленского. Американский минюст не нашел в содержании беседы нарушений национального законодательства, а также оснований для дальнейшего расследования.

Тем не менее члены Демократической партии США инициировали запуск процедуры импичмента президента. По их мнению, Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства в дискредитации политического соперника, стремясь переизбраться на второй срок.

Сам Трамп отрицает все обвинения.