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Юмашева отказалась комментировать ситуацию с допросом ФБР

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Юмашева отказалась комментировать ситуацию с допросом ФБР

Москва, 6 октября. Депутат Госдумы Инга Юмашева воздержалась от комментариев по поводу ее допроса сотрудником ФБР.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», в аэропорту встретил сотрудник ФБР, учинивший ей часовой допрос и предложивший «продолжить общение» позже в неформальной обстановке.

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о ситуации и теперь этим занимаются наши дипломаты», — приводит слова Юмашевой РИА Новости.

Депутат отказалась сообщить журналистам какие-либо подробности случившегося.

Ранее Антонов рассказал, что посольство России в США направило в американский Госдепартамент ноту протеста.

Юмашева отказалась комментировать ситуацию с допросом ФБР

Несколько дней назад, как сообщают «Известия», ряд российских делегатов, планировавших принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» получили от властей США отказ в выдаче им виз.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, форум, который проходит в Калифорнии, направлен на укрепление и развитие российско-американского сотрудничества, и представители РФ все равно примут в нем участие.

Напомним, ранее США отказали в выдаче виз членам российской делегации перед стартом Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Москва заявила, что готовит ответ Вашингтону в «визовой войне».

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Источник: РИА Новости
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