Полезные свойства винограда раскрыли ученые

Москва, 6 октября. Ученые и врачи описали свойства винограда, благотворно воздействующие на здоровье человека.

Результаты исследований показали, что виноград содержит целый ряд полезных для человека веществ и компонентов. Ресвератрол, как пишут «Известия», снижает уровень холестерина и сосудистые воспаления. Финольные соединения предотвращают риск развития онкологических заболеваний. А фолиевая кислота полезна для женщин, которые ждут ребенка.

Виноград оказывает благотворное воздействие на все органы. Клетчатка способствует пищеварению, а смесь целлюлозы, сахара и кислот выступают в роли мягкого природного слабительного.

Для здоровья костей, зубов и кожи полезны содержащиеся в винограде кальций, минералы и целый комплекс витаминов. Виноград поддерживает здоровую работоспособность нервной системы, легких и сердца, защищая организм от стресса и снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Частое употребление винограда помогает людям, страдающим бронхиальной астмой, облегчить дыхание.

Врачи напоминают, что есть и определенные ограничения на потребление в пищу винограда. Этот продукт не рекомендуется тем, кто страдает сахарным диабетом, диареей, а также повышенным давлением и онкологией желудка.