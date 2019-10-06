Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому, пишут СМИ

Вашингтон, 6 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Трамп позвонил Зеленскому в июле этого года по просьбе главы министерства энергетики США Рика Перри. Американский президент рассказал это в ходе беседы с членами Республиканской партии из палаты представителей Конгресса.

«Немногие знают, но я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я сделал это — потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе сжиженного природного газа», — привел слова Трампа один из источников.

Портал указывает, что американский лидер пообещал однопартийцам предоставить «еще больше информации» о Перри в ближайшие дни.

По словам официального представителя Минэнерго США Шейлин Хайнс, Перри «поддерживал и призывал президента Трампа поговорить с новым главой Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергобезопасностью и экономическим развитием».

Телефонный разговор президентов двух стран оказался в центре скандала после появления в СМИ информации о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, призывая того инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи. Сын Байдена Хантер входил в состав правления одной из крупнейших на Украине частных газовых компаний Burisma Group.

Эти обстоятельства послужили основанием для запуска по инициативе представителей Демократической партии процедуры импичмента президента США. Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на Зеленского в попытках дискредитировать Байдена-старшего, который может стать самым серьезным конкурентом действующего главы Белого дома на предстоящих в следующем году президентских выборах.

Трамп отрицает все обвинения. Как пишут «Известия», лидер США заявил, что решение о том, подчинится ли его администрация повесткам процедуры импичмента, примут юристы Белого дома.