Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Вашингтон, 6 октября. Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.

Статья на портале We Are The Mighty посвящена знаменитому эпизоду Первой мировой, когда в ходе боев под крепостью Осовец на территории современной Польши российская армия атаковала осаждавших оборонительный пункт германцев. После применения войсками кайзера химического оружия, хлор вступил в реакцию с водой, содержавшейся в воздухе и легких солдат, превратился в соляную кислоту и «начал растворять русских изнутри», после чего осажденные пошли в отчаянную контратаку.

«Орда плавящихся зомби вырвалась из темноты и атаковала армию из семи тысяч человек», — пишет издание.

Автор статьи сообщает, что когда немцы увидели устремившихся на них «живых мертвецов», то не приняли боя и побежали, бросая оружие и повисая на собственных проволочных заграждениях.

Крепость Осовец, находившаяся в 50 километрах от Белостока, прикрывала крупный транспортный узел и переправу через реку Бобру. Обойти ее было невозможно, поскольку крепость стояла в окружении непроходимой болотной местности.

В годы Первой мировой войны германские войска трижды штурмовали Осовец, применяя химическое оружие. Русский гарнизон отразил все попытки штурма в условиях многократного численного превосходства противника и отступил лишь по приказу командования, когда дальнейшая оборона была признана нецелесообразной.

Как пишут «Известия», после одной из немецких газовых атак около 50 солдат 13-й роты 226-го Землянского полка в контратаке смогли опрокинуть наступавшие германские батальоны.