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Грузинского депутата заподозрили в попытке изнасилования коллеги

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Грузинского депутата заподозрили в попытке изнасилования коллеги

Тбилиси, 6 октября. Депутата Сакребуло Тбилиси Илию Джишкариани подозревают в попытке изнасилования коллеги.

Как сообщает грузинский «Первый канал», следствие ведется сразу по трем статьям: «действия сексуального характера», «насилие» и «уничтожение имущества». В ходе расследования полиция опросила депутата, его вероятную жертву, работавшую его помощницей, а также других лиц, располагающих информацией по данному инциденту.

Джишкариани отказывается комментировать ситуацию. Его помощница Тамта Тодадзе рассказала, что политик сначала приставал к ней, а получив отказ в близости, применил насилие и разбил ее телефон, на который женщина пыталась снять его действия.

Грузинского депутата заподозрили в попытке изнасилования коллеги

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что если факт насилия подтвердится, депутата накажут по всей строгости закона.

«Если преступление произошло, закон будет исполнен во всей полноте. Могу сказать прямо, что если факт подтвердится, реакция на него будет показательной, чтобы общество видело, что власти строго и объективно оценивают такие ситуации», — отметил он.

Талаквадзе призвал помнить о презумпции невиновности и дождаться результатов расследования, чтобы установить истинную картину случившегося.

Ранее «Известия» сообщили, что грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке.  

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Источник: «Sputnik Грузия»
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