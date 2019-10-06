Порошенко устроил скандал из-за «формулы Штайнмаера»

Киев, 6 октября. Экс-президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» во время записи программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

Причиной скандала стало подписание Украиной «формулы Штайнмайера», определяющей механизм ввода в действие закона о порядке местного самоуправления в Донбассе.

Билецкий, категорически выступающий против введения особого порядка самоуправления в Донецкой и Луганской областях Украины, обвинил Порошенко в том, что тот первым «хотел применить» эту формулу. Он заявил, что «будет прекрасно», если Украина «попрощается» с Порошенко.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Без тебя разберусь», — ответил ему бывший президент.

Порошенко добавил, что «лично отвечал за минский процесс», в отличие от Билецкого.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени президента Германии, бывшего главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, была согласована контактной группой по урегулированию братоубийственного конфликта в Донбассе во вторник. После подписания формулы Киевом в украинской столице и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей выступили против пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота правительства. В ответ Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.